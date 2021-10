Dopo il tradimento Wanda Nara ha già perdonato Mauro Icardi? Eccoli di nuovo insieme

Wanda Nara ha già perdonato Mauro Icardi dopo il tradimento? Tutto lascia supporre di sì. Il calciatore diserta l’allenamento con la sua squadra, il Psg, per volare a Milano dalla moglie. Sul social si fa vedere insieme alla bionda 34enne. Sembrano nuovamente felici e sereni. Eppure lei, appena sveglia, stamane regala un buongiorno ai follower mostrando la sua mano senza l'anello...

Era stata la showgirl a lanciare la bomba via web, accusando il 28enne. “Un’altra famiglia rovinata per una tr…”, aveva sottolineato. Wanda aveva pure smesso di seguire Icardi su Instagram ed eliminato tutti gli scatti che li ritraevano insieme. Aveva lasciato Parigi con le figlie Francesca e Isabella, per rifugiarsi in Italia, nel capoluogo lombardo, dove la coppia ha una casa da sogno. A causare una rottura che in Argentina davano per certa sarebbe stato il tradimento del bomber con l’attrice Eugenia Suarez. Ma in poche ore ogni cosa sembra stravolta.

Maurito vola a Milano dalla sua Wanda. Nelle foto che condivide si mostra abbracciato alla Nara. Due grandi cuori rossi arricchiscono l’immagine condivisa. Lo sportivo, sempre via web, celebra pure la madre delle sue bimbe. Oggi in Argentina si celebra la festa della mamma e lui fa gli auguri alla sua compagna di vita che non vuole perdere.

Anche la Suarez, presunta amante dell’attaccante, dice la sua. “Non so da dove sia nato tutto questo, non li conosco nemmeno - avrebbe confessato agli amici, stando a quel che scrive il media spagnolo MDZ - Mi sono appena separata, sto pensando ad altro".

E' tutto finito? Probabilmente no. Wanda Nara stamane nelle sue IG Stories mostra la mano senza anello nuziale e scrive: "La mia mano mi piace di più senza anello". La soap via social si arricchisce di nuovi sviluppi...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2021.