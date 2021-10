Drew Barrymore incontra i Maneskin da Jimmy Fallon: la sua emozionata reazione

Drew Barrymore incontra i Maneskin da Jimmy Fallon, la band vincitrice di Sanremo 2020 e dell’Eurovision che sta spopolando in tutto il mondo è ospite al popolarissimo Tonight Show a New York. L’attrice 46enne è una fan scatenata, la sua reazione, quando vede i ragazzi romani diventati famosi a X Factor, è euforica.

"Li ho visti nel corridoio, mi sono intimidita, li guardavo e mi dicevo: wow, sono davvero cool!": spiega in tv Drew Barrymore a Jimmy Fallon che curioso vuole saperne di più. Anche lei è tra gli ospiti del celebre presentatore.

La Barrymore passa dalle parole ai fatti. Sul suo profilo TikTok condivide il video in cui viene filmata durante l'incontro con Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Nei camerini, dietro le quinte, è super eccitata. Parla con il complesso e gli sottolinea che non vede l’ora di vederli suonare dal vivo. Sul social scrive: “La band più sexy del pianeta”.

I Maneskin raccolgono consensi a non finire negli States. Il concerto nella Grande Mela regala il tutto esaurito. Vi presenziano anche spettatori vip come Stevie "Little Steven" Van Zandt. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono condidati agli American Music Awards con “Beggin'", la cover della famosissima canzone di Frankie Valli e i Four Seasons che stanno portando, con le canzoni in italiano e in inglese, in tour negli Stati Uniti. Sono candidati anche agli Mtv Europe Music Awards 2021 sia nella categoria dei Best group sia come Best rock. Il 6 novembre prossimo apriranno il concerto dei Rolling Stones all'Allegiant Stadium di Las Vegas.

