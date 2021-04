Drusilla Gucci troppo magra, costretta a lasciare l'Isola: 'Peso 43 chili, non ce la faccio’

Drusilla Gucci è ormai troppo magra e si sente così costretta a lasciare l’Isola dei Famosi. Ilary Blasi e i suoi opinionisti provano a farle cambiare idea, la la pronipote di Guccio Gucci 26enne rifiuta. “Peso 43 chili, non ce la faccio”. La ragazza, alta 166 centimetri, è ormai pelle e ossa.

In nomination per la seconda volta, nonostante sia amata dai naufraghi, ma proprio perché estremamente provata, Drusilla, che aveva buttato fuori Daniela Martani nella scorsa puntata del reality, perde lo scontro con Andrea Cerioli al televoto e ne è felicissima.

Poco prima Ilary Blasi le aveva domandato se avesse tirato fuori gli artigli, vedendola un po’ spenta. "No! Non voglio denigrare l'opportunità che mi è stata data ma davvero sto raggiungendo il mio limite fisico e mentale”, aveva risposto la Gucci. Stanca e dimagrita aveva ammesso: “Spero di uscire. Può sembrare un'affermazione da deboli ma ci vuole coraggio ad ammettere i propri limiti”.

"Mi ha fatto piacere scoprire di essere amata dal pubblico. E sono felice che i compagni mi vogliano bene”, aveva anche aggiunto. Ma era rimasta ferma sulla sua convinzione: tornare a casa il prima possibile.

A nulla sono serviti gli incoraggiamenti di Tommaso Zorzi: “Sei un esempio per le persone che fanno fatica ad integrarsi nel gruppo, un po' emarginate. Ripensaci!”. O della mamma Stefania dispiaciuta: “Quando si mette in testa una cosa va avanti per la sua strada, è un' anima pura”.

Drusilla lascia il reality. Quando arriva a Playa Esperanza, dove vivono già Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, la fiorentina non acconsente alla sua seconda possibilità. Dallo studio cercano di smuoverla, ma la ragazza non cede: “Peso 43 chili, sono tutta ossa, pensavo di restare un giorno e invece sono rimasta un mese. Non ce la faccio. Torno in Italia". Sale sul barchino e se ne va via. Per lei l’avventura finisce qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2021.