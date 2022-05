Duran e Belli, Stoppa e Moreira: i loro segreti intimi rivelati a 'Le Iene'

Il contratto che Jennifer Lopez avrebbe fatto firmare a Ben Affleck come accordo prematrimoniale continua a far discutere: la popstar e attrice avrebbe messo come clausola di fare sesso almeno 4 volte a settimana col divo. Le Iene mettono sotto torchio a tal proposito altre coppie, dopo quelle della scorsa settimana. Delia Duran e Alex Belli, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sbottonano e rivelano i loro segreti intimi.

Delia e Alex stanno insieme da 3 anni e sono esageratamente focosi a letto. “La mia causale è che Alex ogni 6 mesi mi deve portare una donna”, confida la venezuelana 33enne. “Mi eccita il suo sedere”, aggiunge. E’ Alex a prendere l’iniziativa. Lo fanno spesso, l’ultima volta la mattina dell’intervista: hanno una media di 12 volte la settimana. “Delia è molto impegnativa”, confessa l’attore 38enne.

Il posto più strano dove i due l’hanno fatto: “In bagno sull’aereo”. La durata media del rapporto è sui quindici minuti. Alex e Delia si sono masturbati da quando stanno insieme. “Avoglia”, rivela lui. La posizione preferita? Entrambi non hanno dubbi: “A pecori*a, la top position”. Lui non ha mai fatto cilecca. Delia tanti anni fa ha finto un orgasmo. Quando devono firmare il contratto, sul tipo di sesso entrambi dicono: “Mettiamo tutti”. La durata? “Sui venti minuti”. I due non accettano di essere l’ultimo partner sessuale della loro vita.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, insieme da 14 anni, quasi 15, seppur un tantino imbarazzati, un po’ si lasciano andare. “Jennifer Lopez ha messo per contratto che Ben Affleck deve fare sesso 4 volte la settimana? Anche io ho messo 7 volte al giorno”, scherza la brasiliana. Di Edo la eccita il sedere. Lui risponde: “Il seno”. Tra cena romantica o sesso tutta la notte, la mora sceglie la seconda ipotesi, Stoppa invece la prima.

Entrambi prendono l’iniziativa per una serata sotto le lenzuola. L’amore l’ultima volta l’hanno fatto lo scorso weekend. “Tutti i giorni dà fastidio”, sottolinea col sorriso lei. La durata media del rapporto è una mezz’oretta. La Moreira e Stoppa negano di essersi masturbati da quando stanno insieme, ma il loro volto fa pensare a una piccola bugia. Non chiariscono bene sulla posizione preferita, Edoardo all’inizio ha fatto ‘cilecca’: “Una volta, era molto emozionato”.

Sul fingere un orgasmo, la 40enne dice: “Non mi piace fingere”. Quando devono firmare il contratto de Le Iene, sugli accordi sul sesso a settimana, Juliana lo invita: “Metti 7 volte”. Sul tipo dei rapporti il 52enne mette tante crocette: “Bacio passionale sì, sesso orale ti piace, sesso anale no, non ti piace”. Juliana chiarisce: “Sveltina no, non mi piace”. Il tempo: “A oltranza”. Entrambi accettano di essere l’ultimo partner sessuale della loro vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2022.