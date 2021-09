Ecco perché Simone Montedoro vive a Ibiza da anni

Sono ormai oltre quattro anni che Simone Montedoro vive a Ibiza. L’attore si è trasferito sull’isola spagnola in pianta stabile, ci vive con tutta la famiglia. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’ il 48enne romano ha spiegato il motivo di questa scelta. Il noto volto televisivo, conosciutissimo per il ruolo del Capitano Tommasi nella serie tv ‘Don Matteo’, ha deciso di seguire il cuore e la compagna Lara Carnevale, che alle Baleari da tempo ha aperto un’attività che le dà grandi soddisfazioni. Parlando con il magazine Simone ha fatto sapere: “La mia compagna fa l’istruttrice di gyrotonic, una disciplina che combina danza, yoga, arti marziali e nuoto, e ha aperto un centro sportivo sull’isola spagnola”.

La coppia sette anni fa ha accolto al mondo anche il suo unico figlio, Matteo. “A Ibiza ci siamo ambientati perfettamente”, ha aggiunto Montedoro. Non è difficile capire perché: si tratta di un luogo bellissimo da vivere tutto l’anno.

Simone, che nel 2017 ha partecipato anche a ‘Ballando con le Stelle’ e all’inizio di quest’anno è stato uno dei protagonisti de ‘Il Cantante Mascherato’, deve chiaramente fare spesso la spola con l’Italia per motivi lavorativi. Ma si tratta di un piccolo sacrificio per amore della compagna.

Scritto da: la Redazione il 21/9/2021.