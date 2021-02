Il Principe Harry ha voluto rivelare cosa lo scorso dicembre ha fatto recapitare la Regina Elisabetta nella loro casa di Los Angeles come regalo di Natale per il nipote Archie. Il Duca del Sussex infatti da più di un anno ha fatto i bagagli ed è scappato dall’Inghilterra. Non ne poteva più di Londra. E soprattutto ad essere infastidita dal grigiume (si tratta di una delle città con il minor numero di ore di sole all'anno) della capitale inglese era la moglie Meghan, abituata al sole della California (dove è nata). Così dopo i continui attacchi dei tabloid nei loro confronti, i due hanno colto la palla al balzo e hanno preso un volo per l’America. Ora insieme al figlio Archie vivono nella soleggiata West Coast e non potrebbero esser più felici, anche perché è in arrivo il secondogenito.

Intervistato nel ‘The Late, Late Show’, Harry, 36 anni, ha rivelato che però nonna Elisabetta, l’anzianissima sovrana inglese, si tiene in contatto con loro e lo scorso dicembre ha mandato in California un regalo di Natale per il nipote Archie. Di cosa si tratta? Di un apparecchio per fare i waffle, un tipico dolce (una sorta di cialda) originario del Belgio. “Mia nonna ci ha chiesto cosa Archie volesse per Natale e Meg ha detto una macchina per i waffle. Così ci ha mandato un apparecchio per fare i waffle per Archie…”, ha fatto sapere.

Il regalo è stato davvero molto apprezzato dal bambino. “Quindi ora Meg per colazione fa un mix biologico stupendo per i waffle. Lui li adora. Archie si sveglia la mattina e dice letteralmente ‘waffle’”, ha aggiunto.

Harry ha poi raccontato come sta crescendo il primogenito, che presto avrà un fratellino o una sorellina. “Mio figlio ora ha oltre un anno e mezzo, è isterico, ha una personalità straordinaria, inizia a mettere insieme due o tre parole, canta canzoni. La sua prima parola è stata ‘coccodrillo’, tre sillabe”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 26/2/2021.