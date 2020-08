Ed Sheeran starebbe per diventare padre per la prima volta. Il cantante 29enne aspetterebbe il primo figlio dalla moglie Cherry Seaborn (i due si conoscono dai tempi del liceo). La lieta novella sarebbe rimasta riservata grazie al lockdown: lei da mesi non lascia infatti la residenza del Sufflock dove la coppia vive. Un beninformato ha però rivelato che mancano poche settimane alla data prevista per il parto.

“Ed e Cherry sono felicissimi. Sono molto eccitati, ma hanno tentato di mantenere un basso profilo. Il lockdown è stato una scusa perfetta per non farsi vedere in giro, ma la data del parto si sta avvicinando e non riescono più a contenere la gioia. Così hanno iniziato a comunicare la notizia ai familiari e agli amici. Si stanno dedicando agli ultimi ritocchi a casa e il lieto evento dovrebbe essere alla fine dell’estate”, ha fatto sapere una fonte al ‘The Sun’.

“E’ un periodo davvero felice e le loro famiglie sono contentissime per loro e non vedono l’ora di conoscere il bebè”, ha aggiunto l’insider.

Nonostante il terribile periodo dovuto alla pandemia globale di Coronavirus, Ed è stato in qualche modo fortunato. Il divo della musica aveva infatti deciso di prendersi un lungo periodo di pausa già lo scorso dicembre: per lui quindi non ci sono stati molti impegni di lavoro rimandati. E adesso potrà godersi in pace i primi mesi da papà.

