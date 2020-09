Ed Sheeran è diventato padre. La conferma è arrivata dal diretto interessato via social. Il divo della musica ha anche rivelato il nome dato alla bambina. Si tratta di una scelta piuttosto particolare: Lyra Antarctica.

Pubblicando la foto della culla, il 29enne ha scritto su Instagram: “Ciao! Un breve messaggio da parte mia visto che ho delle notizie personali che volevo condividere… La scorsa settimana, con l’aiuto di un team medico pazzesco, Cherry ha dato alla luce la nostra bellissima bambina, che sta bene. Si chiama Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Siamo completamente innamorati di lei. Sia la mamma che la piccola stanno bene e noi siamo al settimo cielo. Speriamo che potrete rispettare la nostra privacy in questo momento. Tanto amore, ci vedremo quando sarà arrivato il momento di tornare, Ed”.

Il mese scorso una fonte aveva svelato che Ed e Cherry erano in dolce attesa del loro primo figlio. La coppia ha sfruttato il lockdown per non farsi vedere in giro negli ultimi mesi: in questo modo la 28enne ha evitato anche di mostrare il pancione in pubblico. I due sono sposati dal 2018, ma si conoscono da tantissimo tempo: andavano infatti a scuola insieme.

Scritto da: la Redazione il 1/9/2020.