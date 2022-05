Ed Sheeran ha avuto un’altra bambina: annuncio a sorpresa

Ed Sheeran è diventato papà per la seconda volta nell’arco di meno di due anni. Il cantante ha annunciato pubblicamente tramite social la nascita di un’altra bambina, avuta sempre insieme alla moglie Cherry Seaborn (i due erano amici di infanzia). Il divo della musica 31enne ha pubblicato su Instagram la foto di due calzini bianchi. Accanto all’immagine ha scritto: “Volevo far sapere a tutti che abbiamo avuto un’altra stupenda bambina. Siamo entrambi già innamorati di lei e al settimo cielo per il fatto di essere una famiglia di quattro persone”.

Ed è noto per essere molto riservato sulla sua vita privata. Addirittura stavolta nessuno sapeva neppure che Cherry, 30 anni, fosse incinta. I due sono riusciti a tenere tutto nascosto al pubblico, optando invece per un annuncio solo dopo la consegna della cicogna.

Nell’agosto 2020 la coppia ha avuto la sua prima figlia, il cui nome completo è Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Scritto da: la Redazione il 20/5/2022.