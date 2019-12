Edelfa Chiara Masciotta mostra le cicatrici sul volto in tv: 'Investita sulle strisce pedonali'

Edelfa Chiara Masciotta mostra le cicatrici sul volto in tv. Ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, l’ex Miss Italia 2005 racconta il brutto incidente di cui è stata vittima lo scorso 19 novembre a Torino. La 36enne ha riportato traumi vari e ferite. Il naso era messo malissimo, è stata costretta a subire un intervento chirurgico al setto nasale.

“E’ stata un’esperienza molto forte. Quando succedono queste cose ti rendi conto delle cose davvero importanti della vita”, dice Edelfa Chiara Masciotta. Poi ricorda come sono andati i fatti: “Io ero a piedi quando sono stata investita. Quell’uomo è subito sceso dalla macchina ed è stato lì con me fino a quando non è arrivata l’ambulanza. Mi hanno aiutato anche altri due ragazzi e due care amiche che passavano lì per caso”.

“Sono stata investita sulle strisce pedonali e ho condiviso le foto delle ferite sul volto sui social. Più che parlare della mia storia, vorrei lanciare un appello”, spiega poi subito dopo Edelfa Chiara Masciotta.

E’ estremamente sensibile al dramma che ha vissuto, anche perché capita sempre più di frequente che i pedoni vengano investiti, pure se si trovano sulle strisce, proprio come è accaduto a lei. E’ per questa ragione che desidera dire qualcosa a riguardo.

“Dobbiamo rispettare la segnaletica stradale e stare tutti più attenti. Non usare il cellulare mentre si guida e rallentare agli incroci. Anche se arriviamo un pochino più tardi, chi se ne importa”, sottolinea la moglie del centrocampista della Salernitana Alessandro Rosina, mamma di Andrea, avuto nel 2010 dal regista tv Roberto Cenci, Aurora, 5 anni, e Alessio, 3 anni. Spera che il suo appello in tv, mentre mostra il volto bello ma ancora segnato dalle cicatrici, non cada nel vuoto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2019.