Edoardo Stoppa mostra il suo straordinario cambiamento fisico: foto del 'prima' e 'dopo'

Edoardo Stoppa mostra ai fan sul social il suo straordinario cambiamento fisico. Pubblica una foto in cui mette a confronto il ‘prima’ e il ‘dopo’ a distanza di pochi mesi. L’inviato di Striscia la notizia 51enne, sposato con Juliana Moreira e padre di Lua Sophie e Sol Gabriel, da fine febbraio a oggi è diventato un altro: adesso il suo corpo, è perfettamente definito e tutto muscoli.

Ha iniziato il suo percorso per rimettersi in forma a fine febbraio. Con l’allenamento e una dieta sana a perso i chili di troppo ed è tornato tonico. “La prima foto risale a fine febbraio. La seconda è di qualche giorno fa - scrive Stoppa nel post che accompagna la foto doppia - Con impegno, un buon coach e una dieta sana, si possono ottenere i primi risultati in pochissimo tempo”.

“Sto pubblicando queste foto non perché voglio mettermi in mostra, anzi so che mi aprirò a mille commenti (troppo magro, troppo grosso, troppo di qua, troppo di là) - chiarisce Edoardo - l’obiettivo invece è quello di essere uno stimolo per chi ha voglia di intraprendere un percorso per rimettersi in forma”.

L’artista spiega ancora: “Attenzione…non è solo un discorso estetico; certo…se ti vedi bene, sei sicuramente più positivo e più apposto con te stesso, ma l’effetto non è solo quello. Essere in forma vuol dire far scomparire i dolorini e gli acciacchi, far passare il mal di schiena, sollevare tuo figlio senza problemi, non aver problemi a fare uno scatto per rincorrere l’autobus e soprattutto, vedere gli esami del sangue che migliorano”.

Edoardo Stoppa e la moglie stanno sperimentando questo percorso, dedicato alle persone che vogliono “impegnarsi per cambiare”, come sottolinea lui stesso, su loro stessi. I risultati sono sotto gli occhi di chi guarda e plaude il loro impegno: per la coppia essere al top vuol dire soprattutto essere in salute. Il discorso estetico rimane assolutamente secondario.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/6/2021.