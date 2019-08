Come ogni anno, anche quest’estate Edoardo Stoppa, 49 anni, e Juliana Moreira, 37, sono volati in Thailandia con tutta la famiglia per trascorrere qualche giorno di vacanza nel Paese del Sud Est asiatico che amano tantissimo. Sul social entrambi hanno postato molte foto che ritraggono la loro bellissima famiglia mentre si rilassa e si gode la vita in maniera semplice.

“Intenti a fare una bella foto di famiglia e guarda...chi ci viene a trovare?”, ha scritto l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ accanto ad una foto che ritrae oltre ai suoi familiari, inclusi i piccoli Lua Sophie, 8 anni, e Sol Gabriel, 2, anche un simpatico cane del luogo. Gli ha fatto eco la stessa Juliana, che ha condiviso un altro scatto della stessa situazione.

I quattro in questi giorni sono sull’isola di Ko Pha Ngan, nell’arcipelago di Chumphon, nel sud della Thailandia. Per loro ancora qualche giorno di mare e di sole prima del rientro in Italia per l’inizio della nuova stagione televisiva.

Scritto da: la Redazione il 20/8/2019.