Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo, la madre di lui spiega perché è finita: le sue parole

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo sono stati una coppia per alcuni mesi tra il 2020 e il 2021. La madre del romano, Emanuela Fuin, a distanza di tempo spiega perché è finita tra il romano 38enne, fratello di Guendalina Tavassi, ora naufrago all’Isola dei Famosi, e l’attrice 32enne, ex allieva di Amici di Maria De Filippi. A Mio la donna racconta tutto.

La mamma di Edo era molto attaccata a Diana. “Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini”, chiarisce al settimanale. Poi, sulle ragioni che hanno portato all’addio confida: “Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora”.

La signora Emanuela non sa se quando il figlio tornerà dall’Honduras ci sia qualche possibilità per una ‘reunion’ tra i due: “Non saprei: ora sono ottimi amici ma ben venga se ritornasse la fiamma!”.

La Del Bufalo, prima di fidanzarsi con Tavassi, era stata legata per anni a Paolo Ruffini, con cui è finita male. Forse è per questa ragione che con Edoardo non si è lasciata completamente andare. Quando si era lasciata col romano, aveva detto: “Vorrei usare parole fluttuanti, zuccherose, leggiadre e sagge per dirvi questa cosa, perché è proprio come mi sento a riguardo. Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. E’ come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia… è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto”.

Diana aveva anche aggiunto: “Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI… Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui. Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove.Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta”.

