Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger quasi una coppia all'Isola dei Famosi, lei: 'Mi sta conquistando’

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger potrebbero fare sul serio all’Isola dei Famosi, dopo pochi giorni insieme il romano e la figlia 30enne di Eva Henger sono già affiatatissimi, al punto da sembrare quasi una coppia consolidata. Il 38enne prima era quasi sempre in relax, svogliato nella pesca e nella ricerca del cibo, da quando la biondina è naufragata a Cayo Cochinos, però, ha deciso di darsi da fare e dimostrarle che uomo è. Lei ammette: “Mi sta conquistando”.

Ilary Blasi durante la nuova puntata del reality show mette sotto la lente dei riflettori i due. In una clip mandata in onda Edoardo di Mercedesz dice: “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”. La Henger durante un bagno in mare con lui gli sottolinea: “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’Isola, prima del mio arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. “Non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia”, si difende Edo. Ma è innegabile agli occhi degli altri concorrenti che sia così.

Mercedesz Henger confessa: “Sono arrivata qui da conquistatrice e in realtà mi sa che è più Edo che sta conquistando me”. Quando la Blasi le chiede di più, è imbarazzata: i due si piacciono. Guendalina Tavassi si lamenta del fratello in Palapa e ironizza: “Non esisto più, sono trasparente, esiste solo lei”. “Non sono gelosa - precisa ancora la 37enne - non esisto proprio. Adesso si è accorto che sono qui”. “Ilary ma chi è?”, scherza Edo allora indicandola.

Tavassi non nasconde che l’arrivo di Mercedesz l’ha galvanizzato: “E’ ovvio, all’inizio fai vedere una maschera. Poi una volta raggiunto il tuo obiettivo…”. I due poi si prestano a una prova: il gioco dei mimi con i titoli di film famosi. La vincono e gustano una torta tutta per loro: tutti si aspettano l’inizio di una liaison, gli autori dello show, che amano mettere tanta carne al fuoco per creare nuove storie e strategie all’Isola, ci sperano più di tutti.

