Tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger è già finita: 'Non mi fido di lei'. E la nomina

Edoardo Tavassi dimentica l’infatuazione per Mercedesz Henger in un nanosecondo all’Isola dei Famosi: tra i due è già finita. “Non mi fido di lei”, confessa senza problemi a Ilary Blasi. Poi la nomina. Tutta colpa della discussione che la bionda ha avuto con Nicolas Vaporidis e non solo.

La figlia di Eva Henger è tornata sulla lite tra l’attore e il fratello di Guendalina di qualche tempo fa, ha difeso il 38enne come fosse la sua compagna da sempre. Ma l’essere entrata a gamba tesa nel rapporto tra i due non ha fatto impazzire di gioia Edo: tutt’altro. La diffidenza verso la bionda però è scaturita anche da un altro accadimento: Mercedesz ha interrotto una frequentazione sentimentale pochi giorni prima di volare in Honduras, questo ha messo sul chi va là Tavassi che ora pensa che l’interesse mostrato dalla ragazza per lui sia solo una montatura. Un amore da ‘reality’, insomma.

"L’essere nominato mi ha fatto rosicare, in modo sano. Questo poi è sfociato in un accanimento nei miei confronti. Mettersi in mezzo e giudicare il mio rapporto con Edoardo non lo approvo", commenta Vaporidis, a cui la Blasi chiede spiegazioni.

Mercedesz ammette: “Mi sono affezionata troppo velocemente. La cosa sembrava reciproca, non è che sono matta”.

Guendalina Tavassi è sopsettosa nei suoi confronti: "Da quanto sapevo, lei prima di entrare stava con una persona. Quando è entrata ha detto che si era lasciata da neanche due settimane, quindi mi sono chiesta come fa in così poco tempo a cercare subito l’amore e dire che è presa da Edoardo”.

Edoardo, tra due fuochi, non ha dubbi quando deve decidere da che parte stare, va al fianco di Nicolas. "Di lui mi fido, di lei no”, sottolinea. Poi in Palapa la nomina, non è il solo: Mercedesz va in nomination proprio contro Vaporidis e per quasi tutti i telespettatori non ha alcuna speranza di restare in gioco…

