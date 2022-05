Edoardo Tavassi piange disperato dopo essere rimasto all'Isola senza la sorella: guarda

Edoardo Tavassi non si trattiene, piange disperato dopo essere rimasto all’Isola senza la sorella. Guendalina Tavassi ha deciso di abbandonare il reality, non se l’è sentita di rimanere fino alla nuova data della finale, il 27 giugno prossimo. Il 38enne capisce le sue ragioni e l’appoggia, la 37enne deve tornare in Italia per i figli e questioni urgenti da risolvere. C’è anche il compleanno della figlia Gaia, che compirà 18 anni, da festeggiare: non se la sente di mancare. Edo però prova un dolore lancinante nel dirle ‘arrivederci’.

Edoardo Tavassi è irrefrenabile. Carmen Di Pietro, pure lei rimasta senza il figlio Alessandro, che ha lasciato per riprendere i suoi studi universitari, e Nicolas Vaporidis, cercano di consolarlo. Ilary Blasi addirittura si interrompe vedendolo così sofferente. Le lacrime gli bagnano il viso: senza Guenda accanto non sa se ce la farà.

“Devo tornare a casa dai miei figli. Mi viene da piangere, veramente. Vi volevo ringraziare per l’opportunità, è un’esperienza che porterò nel cuore. Oggi per me era la finale. Ilary io e te avevamo parlato, sai che ho delle cose di forza maggiore, urgenti che devo risolvere. Ho anche il compleanno dei 18 anni di Gaia. Non posso proprio restare”, dice Guendalina, spiegando perché ha deciso così.

“Il mio cuore rimarrebbe qui, ma non posso. Devo tornare a casa dai miei figli, sai che hanno bisogno di me. Avevo solo questo tempo per poter stare qui. Arrivata ad oggi, avrei proseguito, anche per Edoardo. Ma purtroppo ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento. Mi ero data oggi come scadenza del tempo che potevo rimanere, è stata una pugnalata sapere che hanno prolungato e io non posso rimanere. Ho pianto tutte le notti sapendo di non poter rimanere”, aggiunge.

Edoardo, chiamato a commentare le parole della sorella dice: “Io la comprendo. Se lo dico io che sono il fratello che Guendalina deve andare non posso convincerla”.

Poi però quando lei lo bacia per salutarlo, crolla. Piange e le urla: “Sei tu l’Isola, l’Isola sei tu”. Edo cita la frase di Margherita Zanatta, pronunciata ai tempi del Grande Fratello, sempre a Guenda nel momento in cui la romana uscì dalla Porta Rossa eliminata: “Sei tu il Grande Fratello, sei tu“.

