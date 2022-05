Edoardo Tavassi si rasa a zero all'Isola dei Famosi: è irriconoscibile, guarda

Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi compie un gesto eroico e il pubblico subito lo incorona, eleggendolo proprio beniamino: il fratello di Guendalina si rasa a zero, lo fa in cambio di cibo per tutti i naufraghi. Davanti a piatti succulenti, non può dire di no. Senza più la lunga chioma portata brizzolata è irriconoscibile, il 38enne ironizza: “Sembro Nicolas Vaporidis”.

Ilary Blasi lo tenta: Edoardo, che con la sorella era stato ‘carnefice’ e ci aveva dato giù con le forbici durante una delle scorse puntate, ora viene messo davanti a un bivio. La conduttrice gli chiede di sacrificare i capelli in cambio di cibo per tutti. Carmen Di Pietro è il parrucchiere eletto per l’occasione.

Inizialmente Tavassi non è d’accordo, ma davanti a pietanze gustose, con alcuni dei concorrenti ormai al limite, alla fine acconsente. E ironizza con Ilary. “Ma quindi io quest’estate 2022 non dovrei uscire più di casa”, le dice. “Vieni da me”, ribatte la Blasi. Edo non se lo lascia dire due volte: “Ma io ci vengo davvero… E voglio anche la maglia di Francesco”. E’ pazzo di Totti.

“Io già sono una persona insicura, mi tocca lo psicologo”, sottolinea ancora il romano. “Io non ce volevo veni’! - aggiunge ancora - Quanto sta godendo mia sorella in questo momento?”.

“Sembro Nicolas”, alla fine commenta Edoardo Tavassi. Ma la prova è superata: i naufraghi possono mangiare lasagna, salsiccia e patate e un sandwich nei prossimi tre giorni. Tutti applaudono il suo coraggio, lo stesso dimostrato lo scorso anno dal fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/5/2022.