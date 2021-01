Edoardo Vianello e la figlia morta: 'Faccio finta sia colpa della pandemia'

Edoardo Vianello in tv, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, su Rai Uno, ricorda l’amatissima figlia morta lo scorso 7 aprile a causa di un tumore. Provato, commosso, con le lacrime agli occhi il cantante rivela: “Faccio finta sia colpa della pandemia”. Non riesce ancora ad accettare la sua perdita.

Susanna Vianello, mamma di un ragazzo di 23 anni, aveva 49 anni,. Figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich, lavorava come speaker radiofonica a Radio Italia. A luglio avrebbe compiuto 50 anni. Il cantante 82enne anche a distanza di mesi è devastato dal dolore. “E’ stato inaspettato. Non c’erano stati segnali. Una catastrofe sulla mia vita così pesante non me l’aspettavo, difficile da mandare giù. La sento sempre con me. Aspetto sempre la sua telefonata”, racconta Vianello.

Poi aggiunge: “E’ come se fosse una cosa raccontata da altri ma non avvenuta. Noi ci vedevamo sempre per le partite di calcio, era romanista come me, era una scusa per pranzare assieme. La sua morte è avvenuta assieme alla pandemia. C’è stata una rivoluzione totale nella vita e io faccio finta che sia colpa della pandemia, è l’unico modo per sopravvivere”. A dargli conforto è il nipote: “Ci dà la forza di andare avanti”. Lui e l’ex moglie 75enne guardandolo ritrovano la speranza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/1/2021.