Elena Morali distrutta per la morte della cagnolina, rabbia contro la veterinaria

Elena Morali è distrutta dal dolore: la sua cagnolina è morta improvvisamente e lei non è riuscita a dirle addio. Dolore e rabbia si alternano sul profilo Instagram della 30enne che racconta tutto sui social.

La showgirl era in vacanza a Zante con il compagno Luigi Mario Favoloso, ma si è precipitata a casa non appena ha saputo delle condizioni gravi della sua cagnolina. Purtroppo non è riuscita ad arrivare in tempo e ha affidato ai social il suo messaggio d'addio struggente. Non solo dolore, Elena è molto arrabbiata con la veterinaria purché quando è partita per la Grecia la cagnolina, che aveva 13 anni, stava bene ma all'improvviso sono sopraggiunti problemi di salute.

Avvertita del problema si è affrettata a rientrare a casa nel vano tentativo di poter abbracciare per l'ultima volta la piccola. "Anima mia tieni duro che la mamma sta tornando" aveva scritto sui social, e più tardi: "Questa sera il mio cuore si ferma un po’ di più. Sono senza parole e mi prenderò del tempo. Non riesco ancora a metabolizzare’’. La showgirl se la sarebbe presa con chi aveva in cura la sua cagnolina scrivendo: “Senza che potessi lottare contro quella stupida veterinaria che ti ha rimandato a casa in quelle condizioni dicendo che bisognava aspettare che facesse effetto la cura, senza che potessi stringerti prima di andartene”.

Scritto da: La Redazione il 9/8/2021.