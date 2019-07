Elena Santarelli, 37 anni, ha partecipato al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. La bionda del piccolo schermo è stata una delle protagoniste della giornata di apertura che ha avuto luogo martedì 9 luglio. Presenti anche Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Paola Minaccioni, Ivan Cotroneo, Pierluigi Pardo e Gabriele Parpiglia.

Elena Santarelli in occasione della giornata di apertura del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento ha indossato un abito estivo monospalla a righe. Ai piedi ha sfoggiato un paio di sandali white. I capelli sciolti le cadevano sulle spalle e il trucco, praticamente nude, era leggerissimo e le donava un'immagine acqua e sapone.

Elena è apparsa sorridente di fronte ai fotografi presenti. La Santarelli, dopo aver trascorso qualche giorno al mare con il marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta, si è tuffata così in un nuovo impegno di lavoro. Inarrestabile, la sua estate finora si alterna tra momenti di relax ed eventi mondani. Ma in programma per lei, oltre al mare, c'è anche un soggiorno in montagna. Insomma, la bella stagione è solo all'inizio, per riposarsi c'è tempo.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 10/7/2019.