Elena Santarelli e Bernardo Corradi festeggiano 5 anni di matrimonio a New York. E questo per la coppia è sicuramente l'anniversario più bello

Elena Santarelli e Bernardo Corradi brindano ai loro 5 anni di matrimonio

La coppia a New York dove 6 anni l'ex calciatore ha fatto la proposta di nozze

Elena Satarelli, 37 anni, e Bernardo Corradi, 43, il due giugno hanno festeggiato 5 anni di matrimonio. La coppia nei giorni scorsi ha brindato all'anniversario anche a New York con una cena romantica nel celebre Feroce Ristorante. Elena Santarelli sul social ha postato uno scatto della serata e accanto ha scritto: "6 anni fa mi hai chiesto di sposarti a New York... come nei film più belli. Grazie a Francesco Panella (conduttore del programma culinario Little Big Italy, ndr) per aver reso magica questa serata". Dopo 6 anni la showgirl e Bernardo Corradi sono tornati nella Grande Mela da marito e moglie. Un viaggio indimenticabile fatto insieme al primogenito che finalmente ha vinto la sua battaglia contro il cancro. Elena su Instagram ha anche condiviso uno scatto delle nozze celebrate il 2 giugno di 5 anni fa e questo sicuramente è per la coppia l'anniversario più bello. Il matrimonio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi è stato celebrato dopo quattro anni di fidanzamento e un figlio, Giacomo, nato nel 2009. Poi dopo le nozze, nel 2016, è arrivata la piccola Greta. Il volto della tv e l'ex calciatore si amano da circa nove anni e la loro unione è sempre più solida, capace di affrontare anche i momenti più difficili. Tanti auguri!























