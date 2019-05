Elena Santarelli a New York con Bernardo Corradi e il figlio Giacomo: festeggiano la sua guarigione. Il bambino aveva chiesto come regalo una vacanza da solo con mamma e papà ed eccolo accontentato

A New York finalmente sereni Elena Santarelli, Bernardo Corradi e il figlio Giacomo

Sono spensierati e sorridenti durante la vacanza che gli regala gioia dopo mesi di paura

Elena Santarelli e Bernardo Corradi a New York con il figlio Giacomo si godono una spensierata vacanza dopo mesi di paura e angoscia. Jack è guarito dal cancro cerebrale che lo aveva colpito, il bambino aveva chiesto come regalo un viaggio da solo con mamma e papà ed eccolo accontentato. Festeggiano finalmente sereni a New York. Elena Santarelli regala sul suo profilo social le foto che raccontano la sua vacanza con il marito Bernardo Corradi e il figlio Giacomo, alcune scattate proprio dal bambino che a 9 anni, dopo un lungo periodo di cure e chemioterapia, ora sta bene e assapora nuovamente il piacere di vivere, libero e felice. Le preoccupazioni, le lacrime, il terrore sono alle spalle. Elena Santarelli a New York sorride accanto ai suoi uomini. La 37enne passeggia per le vie della Grande Mela con Bernardo Corradi e il figlio Giacomo. Fa la turista insieme a loro, gusta succulente colazioni, fa cene squisite. E’ serena dopo le tante difficoltà e anche le impietose critiche degli haters, ‘leoni da tastiera’ senza cuore. Nelle IG Stories condivide altre immagini, in una bacia il suo Jack e scrive: “I love you”. A New York si sente libera di provare gioia dopo tanta oscurità, il suo cuore ricomincia a battere regolarmente, come pure quello dell’ex calciatore 43enne, ora opinionista sportivo. La piccola Greta, la secondogenita della famiglia di 3 anni, è rimasta a casa. Questa era la vacanza promessa al figlio Giacomo e ora non rimane che viverla fino in fondo e renderla indimenticabile.

