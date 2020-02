C’era anche Elena Santarelli sul red carpet della prima del musical ‘Ghost’ a Roma. La showgirl ha partecipato all’evento che si è svolto al Teatro Sistina e per l’occasione ha scelto un look ‘black and white’. La 38enne si è infatti presentata davanti ai fotografi romani con pantaloni, stivali e giacca neri. Ha scelto invece una maglia bianca abbinata al colore della borsa. In posa per i flash è apparsa piuttosto serena e sorridente.

Lo scorso anno Elena ha avuto una bellissima notizia, quella della guarigione del figlio Giacomo, nato 10 anni fa dall’amore con il marito Bernardo Corradi. Il piccolo ha infatti combattuto per un anno e mezzo contro un tumore cerebrale. Certo, la terribile esperienza vissuta l’ha cambiata per sempre. “Ora sto bene, ma non sono più la stessa... Non sarò mai più quella di prima del 29 novembre 2017 (data in cui ha saputo della malattia del primogenito, ndr) però vado avanti sentendo tutti gli odori della vita, Ora... adesso...”, ha fatto sapere qualche tempo fa parlando sul social con i suoi follower.

Rispondendo alla domanda di un utente ha poi aggiunto: “Sono consapevole che non esiste solo il tumore come pericolo... Ci sono così tante variabili della vita, non vivo più se mi focalizzo solo su quel pensiero che intendete. Prova a chiudere gli occhi a pensare quante cose possono accadere, a quel punto hai due strade: vivere nella paura oppure godere dell'oggi e pensare a cose belle”.

