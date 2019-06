Elena Santarelli veste i panni di madrina di un evento benefico organizzato a Firenze e sfoggia un look incantevole

Dopo New York, Elena Santarelli vola a Firenze per un evento benefico

Il volto noto della tv non è voluta mancare a una serata importante

Elena Santarelli, 37 anni, ha scelto di indossare un elegante abito dai colori tenui per MBM Charity 2019, la tradizionale serata promossa dallo Studio Legale Notarile MBM LEGAL. Location dell'evento il prestigioso Palazzo Budini Gattai di Firenze. Elena Santarelli ha presenziato alla serata in veste di madrina. L'evento, organizzato a Firenze, era finalizzato alla raccolta fondi a favore di HEAL O.N.L.U.S., associazione fondata dalle famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali e da medici, infermieri e biologi dell'Ospedale Bambin Gesù. Elena ha deciso di prestare il suo volto per sostenere la ricerca e aiutare i bimbi che purtroppo stanno affrontando un percorso di cure difficili e molto lungo. La Santarelli sa cosa significa. Ha vissuto sulla sua pelle questo tipo di esperienza. Ma per fortuna il primogenito Giacomo ha vinto la sua battaglia contro la malattia. Elena, tornata da pochi giorni da una vacanza a New York, trascorsa insieme al figlio e al marito Bernardo Corradi, è volata subito a Firenze per sostenere un evento che le stava particolarmente a cuore. Quando si tratta di HEAL la Santarelli è sempre in prima linea.







