Elena Santarelli e il figlio Giacomo a Dubai: 'La nostra vacanza, io e te'

Elena Santarelli è volata in vacanza con il figlio Giacomo a Dubai. La bella mamma 38enne e il suo bambino di 10 anni, ora che finalmente il periodo buio è alle spalle, si prendono una pausa tutta per loro.

Jack ha vinto la sua battaglia contro il tumore cerebrale che lo aveva colpito, Elena ha voluto regalarsi del tempo insieme a lui. Sul social racconta i giorni di relax e gioia con il piccolo uomo accanto. “La nostra vacanza io e te”, scrive.

Sono spensierati, sono felici, sono tenerissimi. Elena Santarelli sorride accanto a Giacomo. A Dubai per il bimbo un’accoglienza speciale nella stanza del magnifico hotel dove i due alloggiano, sul tavolino c’è scritto: “Benvenuto Giacomo”. Sono giorni speciali da godersi appieno, senza un attimo di respiro.

In vacanza a Dubai Elena Santarelli prende il sole con il figlio Giacomo accanto, visita le attrazioni del luogo, s’immerge nell’atmosfera unica della celebre località degli Emirati Arabi Uniti. Non c’è spazio per i brutti pensieri. C’è solo spazio per un po’ di meritata serenità.

Ha scoperto la malattia del figlio quando il bimbo aveva 8 anni, un maledetto 30 novembre. “Un pugno nello stomaco”, così ha descritto la tragica notizia la bionda. Non ha mai mollato, ha combattuto insieme al suo Jack per vincere, per poter credere ancora a un ‘domani’. Adesso è felice.

Ha voluto raccontare l’incubo vissuto nel suo libro, “Una mamma lo sa". Il ricavato andrà interamente a Progetto Heal, una onlus che si occupa di neuroncologia pediatrica col Bambino Gesù di Roma, ospedale che ha in cura suo figlio.

Elena si lascia tutto alle spalle, senza però dimenticare. Vuole essere d’esempio per tante altre mamme, vuole aiutarle a sperare sempre, perché la luce in fondo al tunnel può sempre arrivare. E il sole tornare a splendere, come quello alto nel cielo di Dubai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2019.