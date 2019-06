Elena Santarelli, 37 anni, è stata invitata nello stand Nanàn allestito a Firenze in occasione di Pitti Bimbo. La bionda della tv ha scelto di indossare un abito bianco con sandali glamour neri. Un look fresco ed estivo. Semplice ma impeccabile. I capelli mossi le cadevano sulle spalle. Il trucco leggero metteva in risalto il bel viso.

Elena a Pitti Bimbo è apparsa raggiante e sorridente. L'estate 2019 per lei sarà davvero speciale. Finalmente ha ritrovato la serenità dopo aver a lungo combattuto a fianco del figlio Giacomo, 9 anni, colpito da un tumore al cervello. La Santarelli prima di partire per le vacanze, che trascorrerà con i bimbi e il marito Bernardo Corradi tra mare e montagna, ha presenziato all'evento dedicato alla moda per i più piccini. Così eccola a Pitti Bimbo, circondata da vestiti e accessori per bambini.

Elena è tornata a Firenze nel giro di pochi giorni: due settimane fa, infatti, ha partecipato a un gala benefico organizzato proprio nel capoluogo toscano. La Santarelli continua a dedicarsi anima e corpo alla raccolta fondi per la ricerca contro i tumori cerebrali infantili e dopo l'estate per lei ci saranno anche nuovi progetti televisivi.