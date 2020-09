Elena Santarelli: gyrotonic, camminata, allenamenti e cibo sano per una forma top

Elena Santarelli svela il suo segreto per rimanere sempre in forma top sulle pagine di Gente. La showgirl 39enne ha il fisico di una ragazzina: merito del gyrotonic, della camminata veloce, degli allenamenti con il personal trainer e del cibo sano con cui si nutre.

“Faccio sport due volte alla settimana, gyrotonic e allenamenti con il personal trainer, e cammino moltissimo. Bevo quasi due litri di acqua al giorno, mangio sano, ma adoro cucinare e capita che mi conceda peccati di gola. L’importante è trovare un equilibrio tra concessioni e rigore, e rispettare le regole, non solo per la linea, ma per vivere bene”, rivela al settimanale.

La bella bionda sposata con Bernardo Corradi e mamma di Giacomo, 11 anni, e Greta, 4, è rigorosa anche quando di tratta di fare il genitore: “Sono attenta, seguo molto i bambini: porre limiti, concedere, dire di sì ma anche far rispettare i no li aiuta nella crescita. Non sono ansiosa e neppure apprensiva: la vita è così piena di sorprese che trovo inutile mettersi mille problemi in testa quando non ce ne sono“.

A proposito dei due pargoli, dice: “Giacomo è allegro, ma riservato, in questo assomiglia al papà, Greta è più espansiva, parla tantissimo: sono entrambi molto vivaci ma, avendo età diverse, hanno esigenze e giochi differenti”.

Elena Santarelli ha trascorso le vacanze in Italia in famiglia, ora è carica e bella più che mai. Felice con il marito, confessa la forza del legame che li tiene uniti e ha fatto loro superare indenni il tumore del figlio, ora uscito fuori dal tunnel. “Alla base di tutto c’è un amore grande, un forte desiderio, la complicità, il rispetto e il sostegno. Inoltre, ognuno di noi ha i propri spazi, che siano trasferte di lavoro o cene con gli amici: la convivenza 24 ore su 24 in quarantena è andata benissimo, ma quelle sono boccate di ossigeno. Inoltre, abbiamo la fortuna di poter lasciare di tanto in tanto i bimbi ai nonni: loro stanno bene e ne beneficia la coppia”.

La bella poi sognante aggiunge sul suo Bernardo ‘padre’: “E’ meraviglioso. Presente, affettuoso, giocherellone. Tra noi la severa sono io, ma c’è equilibrio e ci completiamo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2020.