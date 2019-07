Elena Santarelli, 37 anni, pubblica uno scatto su Instagram in cui indossa un costume intero abbinato a un paio di short. Elena condivide con i follower anche un'altra foto che la ritrae mentre prende il sole a Ponza. In molti le fanno i complimenti, una hater invece le scrive che è troppo magra e lei prontamente risponde.

Si sta godendo l'estate Elena Santarelli e ama postare sul social alcuni scatti dei suoi giorni di relax. Foto in cui sfoggia il corpo longilineo e in forma. Ma, come spesso accade, tra i tanti i complimenti dei follower, spunta anche qualche commento al vetriolo: "Ti invito a fare un giro in Emilia (patria del colesterolo) forse saresti ancora più bella", le parole di una hater che considera la showgirl troppo magra. "Tu nella patria 'del vivi e lascia vivere'... la puoi trovare anche dentro di te... zero km", la risposta di Elena. "Postando le proprie foto ci si espone a commenti che possono non piacere spero di non averti offeso non era la mia intenzione e comunque la tua bellezza certo non si discute", la replica dell'utente.

"Tesoro - scrive ancora la Santarelli - se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata... non certo per entrare in un tubino di Zara taglia 36... le mie origini sono romagnole... non mi hai offeso, però anche basta con questa magrezza. Nessuno ha chiesto un parere, però se volete lasciatelo pure. Io continuo a vivere e a mangiare. Poi se volete pensare altro site liberi... la mente viaggia!!!".



A un'ulteriore provocazione della hater, Elena risponde spiegando come mai appare più magra: "Allora te lo spiego per bene visto che vuoi fare la simpatica. Il 30 novembre del 2017 a mio figlio Giacomo hanno diagnosticato un tumore cerebrale... pochissimi mesi fa ha finito la chemio... scusami se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri, il mio dolore mischiato ad altro dolore di altre famiglie mi ha prosciugata, la mia vita è cambiata così anche il mio corpo... pur mangiando non ingrasso... spero di essere stata chiara. Buona serata".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 22/7/2019.