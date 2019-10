C’è anche Elena Santarelli alla premiere di ‘Se mi vuoi bene’, il nuovo film di Fausto Brizzi. La 38enne ha infatti una piccola parte, quella di Daniela, nella pellicola, una commedia che segna il ritorno sul grande schermo del regista romano. In occasione dell’anteprima nazionale a Roma la Santarelli ha voluto al suo fianco il marito Bernardo Corradi. Eccoli insieme sul red carpet al Teatro Eliseo.

Elena sorride felice davanti ai fotografi. Poco prima dell’estate ha infatti saputo che suo figlio Giacomo, 10 anni, ha battuto il tumore al cervello che lo aveva colpito alla fine del 2017. E’ tornata a respirare e adesso vuole fare qualcosa per tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare dei drammi simili. Dal 22 ottobre sarà così in vendita il suo primo libro, ‘Una mamma lo sa’. Dei ricavati però lei non vedrà neanche un centesimo: andrà tutto in beneficenza per contribuire all’acquisto di un simulatore 3D per la neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Spero pure di dare una speranza, perché la speranza in fondo al tunnel, come dimostra la mia storia, c’è e ci deve essere”, ha fatto sapere parlando dell’uscita della sua prima fatica letteraria Elena, che è mamma anche di una bambina di tre anni, Greta.

Scritto da: la Redazione il 14/10/2019.