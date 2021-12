Elena Santarelli disposta a tutto per lavorare con Maria De Filippi: 'Farei anche la centralinista’

Elena Santarelli ha un sogno: lavorare con Maria De Filippi. Per avere un ruolo accanto alla moglie di Maurizio Costanzo, che ha appena compiuto 60 anni, sarebbe disposta a tutto. “Farei anche la centralinista”, confessa la showgirl 40enne a Chi.

Felice per l’arrivo in libreria del suo secondo volume, “Quando una mamma non lo sa", a distanza di due anni e mezzo dal primo best seller “Quando una mamma lo sa”, entrambi editi da Piemme, Elena, vorrebbe in un futuro prossimo un ritorno in tv in qualcosa che le piace davvero. “Sogno, come tutti i miei colleghi, di poter lavorare in un programma che mi valorizzi, un progetto fatto con persone che credano davvero in me. Poi, se mi offrissero il Festival di Sanremo, farei la scalinata ballando come la professoressa Alessandra Celentano di Amici”, spiega.

La Santarelli, superato il dramma della malattia del figlio primogenito, Giacomo, 12 anni, sposata felicemente con Bernardo Corradi, da cui ha avuto pure Greta, 5, non si nasconde. Quando le si domanda con chi le piacerebbe lavorare, rivela: “Mi piacerebbe fare un’esperienza con Maria De Filippi. Non giriamoci troppo intorno: Maria è la televisione e so perfettamente che da lei, una secchiona simpatica come me potrebbe solo imparare; questo viene prima di ogni cosa, prima del guadagno, della popolarità: imparare. Io sono una spugna, assorbo tutto. Farei anche la centralinista per Maria”. La bionda esprime il suo desiderio liberamente, chissà che non si avveri.

