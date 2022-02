Elena Santarelli ricorda il primo appuntamento con Bernardo Corradi: 'Quando venne da me a Milano...'

Tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi è stato amore a prima vita. La showgirl 40enne sul social pubblica un selfie in cui bacia il marito in ascensore, lo accompagna con un post in cui ricorda il primo appuntamento con l’ex calciatore 45enne e rivela che tra di loro la passione è stata immediata.

“Quando venne da me a Milano per la prima volta, le porte dell’ ascensore si aprirono e subito lo baciai per la prima volta. Tutto il resto è una storia che scriviamo ogni giorno da tanti anni”, scrive la bionda.

Elena e Bernardo sono complici e innamorati, il sentimento con il tempo non si è affievolito. I due stanno insieme dal 2006. Il 22 luglio 2009 è nato Giacomo, detto Jack. Poi sono arrivate le nozze, celebrate il 2 giugno 2014. Il 25 marzo 2016 la Santarelli ha messo al mondo la loro seconda figlia Greta Lucia. La famiglia è al primo posto per entrambi: l’una accanto all’altro hanno combattuto contro il tumore cerebrale del primogenito, fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e ora, più spensierati, hanno ripreso un cammino insieme sereno e assolutamente gioioso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2022.