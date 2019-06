Elena Santarelli, 37 anni, si sta godendo una rilassante vacanza in Sardegna. La bionda della tv anche in ferie non lascia soli i suoi follower e condivide su Instagram il suo summer outfit.

Un summer outfit semplice ma elegante quello di Elena Santarelli che nello scatto postato sul social indossa un leggero abito-tuta nero con cintura in vita abbinata ai sandali con borchie. Il look del volto noto della tv piace ai follower e in poche ore sono oltre in dodici mila a manifestare con i like il loro apprezzamento. Una fan della signora Corradi commenta: "Sei meravigliosa, bellissima, una vista stupenda e foto molto bella, è tuo marito il fotografo?". "Mio figlio", risponde Elena.

A scattare la foto è stato Giacomo, 9 anni. Il bimbo finalmente si sta godendo una vacanza serena dopo aver a lungo lottato contro un tumore maligno al cervello. La Santarelli, mamma anche di Greta, la secondogenita, ha deciso di portare i bambini in Sardegna. Poi ad agosto sarà la volta della montagna, come lei stessa ha rivelato in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi.