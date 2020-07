Elena Santarelli ha voluto fare una tenera dedica al marito Bernardo Corradi. La coppia ha due figli, Giacomo, 11 anni, e Greta, 4. Lo scorso anno la famiglia ha ritrovato la serenità dopo la guarigione del primogenito, a cui un anno e mezzo prima era stato diagnosticato un tumore cerebrale. Adesso i quattro si trovano al Circeo, nel litorale sud del Lazio, dove si stanno rilassando in vacanza. E la showgirl 38enne ha speso belle parole via social nei confronti dell’ex calciatore.Pubblicando una foto in cui

Bernardo, 44 anni, gioca a pallone in acqua con Giacomo, la showgirl ha scritto su Instagram: “Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto, lo incoraggia cercando di far emergere la sua personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo sport nella vita è importante”.

I due sono sposati dal 2014 e durante la lotta del loro piccolo si sono fatti forza a vicenda per superare insieme questa grande difficoltà.

28/7/2020