Elena Santarelli non ci sta. Le critiche dei follower la feriscono e lei reagisce. La showgirl è tornata a rispondere per le rime a chi sui social le dice che è troppo magra e la esorta a mangiare di più. Non è la prima volta che la 38enne originaria di Latina replica agli utenti di Instagram che l’attaccano per una presunta “magrezza eccessiva”. E’ successo di nuovo poche ore fa, dopo che Elena ha pubblicato delle foto in bikini dalle Maldive, dove ha trascorso le vacanze di Natale.

Commentando gli interventi dei suoi hater, che l’accusano di essere perennemente a dieta, ha fatto sapere: “Non credo sia invidia, credo sia ‘sfoghiamo la vita sui social’. Ci sono modi e modi per criticare. Una persona può scrivere: ‘Guarda Elena, mi piaci con 3 kg in più forse’. Invece: ‘Mangia che fai pena’, ‘Mangia che sei pelle e ossa’, ‘Fattela una pizza’. Se avessero visto come mi sono spazzolata il buffet alle Maldive forse allora lì avrebbero rosicato, ma poi avrebbero detto, ‘Sì ma tanto poi vomita’. Comunque il mio nuovo trend per i cafoni è: ‘Bloccali e guarda avanti’. La gente negativa e cattiva deve stare al suo posto… Non è difficile praticare la gentilezza”.

Elena, che nel 2019 ha avuto una notizia davvero bellissima, ovvero quella della guarigione del primogenito Giacomo, che dopo un anno e mezzo di cure ha sconfitto un tumore, già in passato aveva spiegato di avere un metabolismo molto accelerato e che per questo motivo per lei è praticamente impossibile ingrassare. Anche stavolta ha ribadito il concetto. “Anche da piccola avevo questo corpo atletico, che con il tempo mantengo…”, ha risposto ad un altro utente che le ha fatto i complimenti per la silhouette.

