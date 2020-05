Elena Santarelli fa visita ai genitori nella fase 2: mascherine e pranzo a distanza

Elena Santarelli fa finalmente visita ai suoi genitori nella fase 2. Da oggi, 4 maggio, il Dpcm dà il via alle visite ai congiunti e la showgirl corre da loro: finalmente può trascorrere dopo tanti giorni del tempo in compagnia della sua mamma e del suo papà. La bella 38enne sta con i suoi rispettando le regole sanitarie richieste: mascherine per tutti e pranzo a distanza.

Non vedeva l’ora di poterli almeno vedere, visto che gli abbracci non saranno consentiti a lungo, fino a quando non arriverà un vaccino. Mantiene la distanza sociale, anche a pranzo. In giardino, all’aperto tutti indossano le mascherine. Lo fa soprattutto per preservare la loro salute, dato che il virus è pericolosissimo soprattutto su persone più in là con gli anni.

Mamma Patrizia e papà Enrico, 70 anni, accolgono con grande piacere la visita della figlia, sono contentissimi di godersi la sua presenza per un po’. E’ stato difficile stare lontani, vedersi solo grazie alle video chiamate, ora, dopo la lunga quarantena, è almeno consentito poter andare a trovare i propri cari. Elena Santarelli sorride con loro e mangia la pasta che la madre ha preparato in casa apposta per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2020.