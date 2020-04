Elena Sofia Ricci, la figlia maggiore Emma debutta da attrice al suo fianco

Elena Sofia Ricci è la protagonista di “Vivi e lascia vivere”, la nuova fiction in onda dal prossimo 23 aprile sulla rete ammiraglia, Rai Uno. Al suo fianco, al debutto da attrice, c’è la figlia Emma, la maggiore avuta dal regista Pino Quartullo.

L’artista 58enne, sposata con il musicista Stefano Mainetti, e mamma anche di Maria, 15 anni, nata dal loro amore, a Oggi racconta l’esperienza di set con Emma, 24 anni, diplomata al il Liceo classico Tito Lucrezio Caro, laureata al Dams dell’Università degli studi di Roma Tre. La ragazza durante il suo percorso di studi ha frequentato anche l’Universidad Complutense de Madrid nell’ambito del progetto Erasmus. Poi è tornata nella Capitale e ora debutta da attrice insieme alla mamma.

“Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona - spiega Elena Sofia Ricci - Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il mio personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato. E lei, dopo questa esperienza, mi ha detto che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede”.

“In passato ha fatto anche un piccolo ruolo in 'Don Matteo'. In futuro si vedrà. In realtà ha studiato regia e si è laureata al Dams, è interessata alla danza, alla musica e all’idea di tenere insieme nel lavoro arti diverse”, sottolinea ancora Elena Sofia Ricci che si definisce una ‘mamma rompiscatole’ ma assolutamente presente con le sue due ragazze.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2020.