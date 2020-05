Elena Sofia Ricci: 'Mia figlia si paga le bollette? Non sono una madre snaturata'

Elena Sofia Ricci parla della figlia Emma. La bella 24enne in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato che vive da sola a Trastevere a Roma e che per mantenersi, dato che è agli inizi con la carriera da attrice, fa la babysitter. E’ lei a pagarsi le bollette. L’attrice a Fanpage sulla questione chiarisce: “Non sono una madre snaturata”

L’artista 58enne si gode il grande successo di pubblico di “Vivi e lascia vivere” che h raccolto ascolti record su Rai Uno, sulla seconda stagione dice “Vedremo, sono impegnata per i prossimi tre anni”. Poi torna sulla figlia Emma, avuta dal regista Pino Quartullo, che ha recitato con lei, interpretando il suo ruolo, Laura Ruggero, da ragazza.

“Da come hanno messo i titoli, sembrava che io fossi una madre snaturata”, sottolinea Elena Sofia Ricci. Emma si mantiene da sola quasi del tutto. “Lei prende qualcosina da me mensilmente. La casa dove vive a Trastevere, l’ha avuta in eredità da mia madre, non paga l’affitto, non paga un accidente. Se vuole vivere da sola, però, è giusto che si paghi le bollette. Quando andai a vivere da sola, i miei genitori mi dissero: ‘Brava, bene, ciao. Arrangiati’”.

La Sofia Ricci non interviene neppure nella carriera da attrice della ragazza: “No. La prima volta che è andata a fare un provino e le hanno chiesto il mestiere dei genitori, lei ha risposto: ‘Papà fa l’idraulico e mamma fa la casalinga’". Per quanto riguarda Vivi e lascia vivere, l’ho un po’ preparata per il provino e poi basta. Quando il regista Pappi Corsicato l'ha scelta, mi ha detto: ‘Fatti dire da tua figlia come interpretare il personaggio perché lei lo ha capito benissimo’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/5/2020.