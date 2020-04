Elena Sofia Ricci, il padre della figlia l'attacca: ''Non ti ho mai tradito, menti''

Pino Quartullo attacca Elena Sofia Ricci. Il padre della figlia maggiore dell’attrice, Emma, 24 anni, replica piccato all’attrice che l’ha accusato di infedeltà: “Non ti ho mai tradito, menti!”.

Elena Sofia Ricci intervistata da Oggi, parlando dei suoi amori passati, sull’ex compagno ha detto: “Anche quando ero legata a Pino Quartullo intuivo che non era portato, in quel periodo, per la fedeltà”.

Il regista 62enne, padre della prima figlia dell’artista 58enne, ora sposata con Stefano Mainetti da cui ha avuto la secondogenita Maria, 15 anni, non ci sta a essere dipinto come un traditore e a sentire parlare di ‘corna’. Attacca Elena Sofia e dice la sua senza peli sulla lingua.

“Elena Sofia Ricci mi accusa di una cosa falsa e grave - sottolinea amaro Pino Quartullo sempre a Oggi - Lei è la regina delle fiction e io sono solo un valvassore: ma anche il valvassore ha il diritto di dire la sua, giusto?”.

Poi continua: “Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna. Ed è stato un periodo anche molto bello perché recitavamo insieme a teatro e in quegli anni è nata nostra figlia Emma, che, piccolissima, ci seguì in tournée. Solo che a volte ti accorgi che la persona con cui stai non è quella con cui vorresti passare il resto della vita”.

Pino Quartullo non ha tradito Elena Sofia Ricci: “No, la lasciai. Fu doloroso per entrambi, ma io non ero ancora pronto per la vita di coppia. Una cosa, però, è sicura: finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne. Io sono fedele per natura, tradire è faticoso: bisogna mentire e io, come attore, cerco sempre di essere molto sincero”.

Quartullo, dal 2010 sposato con la giornalista Margherita Romaniello, e la Ricci sono sempre stati in buoni rapporti. Pino è la prima volta che parla di lei su un giornale, ma ha voluto chiarire: è rimasto molto male delle parole dell’ex. Lo ha fatto soprattutto per la figlia Emma, ora nella fiction “Vivi e lascia vivere” di Rai Uno insieme alla mamma: “Non deve essere stato affatto gradevole per mia figlia leggere che suo padre era infedele alla madre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/4/2020.