L’ha organizzata il compagno Matteo Pandini: solo quaranta ospiti selezionati uno a uno

“C’erano tutte le persone importanti della mia vita, non una di più, non una di meno”

Aveva pensato di celebrare con una cena e poi un semplice pranzo al mare. Elenoire Casalegno svela come ha festeggiato i 50 anni con una festa a sorpresa. Li ha compiuti lo scorso 28 maggio. A Chi racconta del party organizzato dal compagno Matteo Pandini, giornalista ed ex capo ufficio stampa di Matteo Salvini: solo quaranta ospiti selezionati uno a uno. “Per anni sono stata troppo dura con me stessa. Adesso ho imparato a darmi anche una carezza”, sottolinea lei al settimanale.

''Ho imparato a darmi una carezza'': Elenoire Casalegno svela come ha festeggiato i 50 anni con una festa a sorpresa

La cifra tonda non spaventa affatto Elenoire, che sorride grazie al periodo sentimentale sereno e felice che vive. Pandini non le aveva detto nulla. La sera improvvisamente l’ha bendata e l’ha fatta accomodare in un van. “Ho passato 20 minuti a fare domande”, racconta al settimanale. Quando è entrata nel locale scelto e ha visto gli invitati è rimasta senza parole: “Perché c’erano davvero tutte le persone importanti della mia vita. Non una di più, non una di meno”.

L’ha organizzata il compagno Matteo Pandini: solo quaranta ospiti selezionati uno a uno

La conduttrice è rimasta a bocca aperta

La Casalegno si è commossa e poi ha festeggiato. Al suo fianco pure l’amica di sempre, Samantha De Grenet, 55 anni. Matteo è riuscito a stupirla: stanno insieme “da quasi due anni e mezzo. E stiamo bene”. I suoi amici non hanno dubbi. “E’ da sposare”, le sottolineano.

Al party anche l'amica di sempre Samantha De Grenet

Madre di Swami, 26 anni, avuta dall’ex Dj Ringo, Elenoire si sente appagata. Anche Pandini, 46 anni, è padre di una ragazza. Per il compleanno lei si regala “un po’ di gentilezza verso me stessa. Sono sempre stata molto più indulgente con gli altri che con me. Adesso sto imparando una cosa nuova: che ogni tanto una carezza me la devo fare io”.