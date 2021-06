Eleonora Abbagnato dopo l'addio a Parigi celebra i 10 anni di matrimonio con Federico Balzaretti: le foto della festa

Eleonora Abbagnato dopo l’addio all’Opera di Parigi, che ha omaggiato l’etoile con una standing ovation e oltre 20 minuti di applausi, celebra i 10 anni di matrimonio con Federico Balzaretti. Le foto della festa, condivise sul social dalla ballerina 42enne, il marito e i tanti amici presenti al party a Roma, raccontano la giornata speciale della coppia, andata a nozze il 13 giugno 2011.

E’ un anniversario super romantico quello di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti: abiti bianchi, pizzi, ricami e mood raffinato. I due in compagnia della loro famiglia e degli amici, tra i quali Alessandra Grillo, Cristiana Corradi, Daniele Cipriani e moltissimi altri, si divertono tra chiacchiere, risate e tenerezze a non finire.

Alla festa per i 10 anni di matrimonio ci sono anche Julia, 8 anni, e Gabriel, i due bambini che la danzatrice ha avuto dall’ex calciatore della Roma 39enne, già padre di Ginevra e Lucrezia nate da una precedente relazione.

Il ‘white’ party va in scena all’aperto. Allestimento da mille e una notte, tanti brindisi e risate, anche davanti alla torta. Eleonora e Federico, di solito schivi e riservatissimi, si lasciano andare tra coccole e baci appassionati.

Complice la bella giornata, tutti si divertono tantissimo. Tra prati verdi e fiori le ore trascorrono in fretta. In serata poi la Abbagnato e Balzaretti si trasferiscono in una suite con vista spettacolare sul Colosseo.

Una notte ancora più romantica per loro, non prima di aver alzato il calice per un ultima volta con gli amici più stretti e salutato al tramonto una data che difficilmente scorderanno negli anni a venire.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/6/2021.