Serata di divertimento in famiglia per Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, che insieme a tre dei loro quattro figli hanno partecipato all’anteprima italiana del film ‘Frozen II – Il segreto di Arendelle’. L’étoile e l’ex calciatore hanno calcato il red carpet del Cinema The Space a Piazza della Repubblica insieme a Lucrezia, avuta da Federico con l’ex moglie, e ai piccoli Julia, 7 anni, e Gabriel, 4. I cinque si sono fermati davanti ai fotografi per posare tra risate e grandi sorrisi.

Eleonora, 41 anni, ha recentemente spiegato di essere felicissima di avere una grande famiglia allargata insieme all’ex difensore della Roma, oggi 37enne. Al Corriere della Sera ha addirittura rivelato che il suo sogno sarebbe stato quello di avere 11 figli. “Ho sempre adorato i bambini, quando ero piccola sognavo di averne 11, forse perché mia nonna aveva sei figli. Io stessa ho un fratello e un fratellastro di 15 anni più grande di me. Non abbiamo mai vissuto insieme, ma siamo molto legati”, ha spiegato.

“Sono abituata alle famiglie allargate. Ho subito instaurato un bel rapporto con le bambine, il fatto che fossero così piccole mi ha aiutato. Non ho mai visto la famiglia precedente di mio marito come un ostacolo”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 13/11/2019.