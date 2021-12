Eleonora Abbagnato e le figlie del marito Federico Balzaretti: 'Me ne ha parlato subito e io...'

Eleonora Abbagnato è felice con Federico Balzaretti. La ballerina 43enne parla della famiglia allargata costruita con l’ex calciatore 40enne, da cui ha avuto Julia, 8 anni e Gabriel, 5. Lo sportivo è anche padre di Lucrezia e Ginevra, nate rispettivamente nel 2006 e nel 2008 da una precedente relazione. Quando l’etoile racconta delle figlie del marito a Verissimo dice: “Me ne ha parlato subito, ho capito che erano la sua priorità e sono diventate anche la mia”.

“Una delle prime frasi che mi ha detto Federico quando ci siamo conosciuti è stata: ‘Io ho due figlie e non voglio essere paparazzato’ - racconta la Abbagnato - Sin dall'inizio ho capito che Lucrezia e Ginevra erano la sua priorità e di conseguenza sono diventate anche la mia”.

Eleonora ha accolto le bambine con calore: “Ho considerato le sue due figlie anche le mie, siamo una famiglia allargata”. “E' stata brava lei ad accogliere e presentarsi bene alle mie due figlie che erano piccole: le ha sempre considerate sue figlie. Ancora oggi lo fa e loro la considerano una madre”, sottolinea Balzaretti, orgoglioso al suo fianco.

Eleonora ricorda la nascita della sua primogenita, ha voluto coinvolgere le bambine del giocatore per renderle partecipi dell’arrivo della sorellina: "Quando è nata nostra figlia Julia le ho portate con me in clinica e hanno vissuto la sorellina senza gelosie". Il marito aggiunge: "Eleonora è stata bravissima in questo, si è fatta amare subito e per noi i figli sono tutti uguali. Lei li sente tutti suoi e anche le mie figlie la sentono come mamma, questo è bello ed è solo merito suo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2021.