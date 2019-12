Eleonora Abbagnato lascia l’Opéra di Parigi: 'Mamma è stata molto male, le potrò stare vicina'

Eleonora Abbagnato a 41 anni va in pensione da ètoile. Lascia l’Opéra di Parigi, il 23 dicembre prossimo danzerà per l’ultima volta il balletto “Le Pare”. Seguirà un grande party organizzato per lei da Dior che firma dell’abito che la ballerina indosserà per la serata e del black tie con cui riceverà il titolo di Ufficiale dell’Ordine delle arti e delle lettere, dopo quello di Cavaliere dell’Ordine nazionale al merito. A Io Donna confessa che lo farà anche per la mamma che è stata molto male: in questo modo potrà starle più vicina.

Sposata con Federico Balzaretti, mamma di Julia, 7 anni e Gabriel, 4, nati dalle nozze con l’ex calciatore, cresce anche le altre due figlie dello sportivo, Lucrezia, 14 anni, e Ginevra, 11. Eleonora Abbagnato, direttrice del Balletto del Teatro dell’Opera di Roma, dopo 28 anni saluta l’Opéra di Parigi.

“Ci sono arrivata a 14 anni e ci ho vissuto fino a quasi 42, dunque mi preparo all’addio come per un matrimonio: ci saranno tutti gli amici, la famiglia, i coreografi, gli assistenti, le étoile, i miei partner. Non vedo l’ora di ricordare insieme a loro i momenti più belli di questi 28 anni”, spiega.

Eleonora Abbagnato ha tanti progetti ancora in mente da realizare, staccarsi dalla Francia, però, le consentirà per prima cosa di stare accanto alla mamma. “Sì, mamma è stata molto male (è affetta da leucemia cronica, ndr) e ora continua la terapia. Quando si è ammalata non ho potuto andare in Sicilia per aiutarla, ma tornando a Roma ci possiamo riavvicinare: è il mio dovere, adesso che i nostri ruoli si sono invertiti”.

