Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono tornati mondani per una serata post-lockdown. La coppia è stata tra gli ospiti della prima de ‘Il Rigoletto’, che ha inaugurato la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma al Circo Massimo. Davanti ai flash la coppia si è presentata mano nella mano e sorridente: finalmente si può tornare a vivere la famosa Estate Romana (mantenendo sempre le distanze e usando all’occorrenza la mascherina). Per l’occasione lei ha scelto un abito pantalone blu e lui un completo celeste con camicia bianca.

La 42enne, che insieme all’ex calciatore 38enne ha due figli, Julia, nata a Palermo nel 2012, e Gabriel, venuto invece al mondo nel 2015, ha festeggiato il compleanno da un paio di settimane (il 30 giugno). L’étoile siciliana, a lungo prima donna dell’Operà di Parigi, nonostante il passare del tempo continua ad essere sempre in splendida forma.

E’ da un po’ che Eleonora cerca di organizzare una grande festa nella capitale francese per chiudere la sua carriera, ma prima a causa dello sciopero generale nel Paese e poi della pandemia di Covid-19 ha dovuto rimandare già in due occasioni. Pochi giorni fa ha fatto sapere però di aver spostato la data al marzo del 2021, sperando che stavolta non ci siano nuovi ostacoli.

Scritto da: la Redazione il 17/7/2020.