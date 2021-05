Eleonora Daniele battezza la figlia Carlotta, Mara Venier è la madrina: foto

Eleonora Daniele battezza la figlia Carlotta. Come rivelato da tempo, la madrina della bimba è Mara Venier. La cerimonia avrebbe dovuto tenersi lo scorso autunno, ma la situazione sanitaria in Italia ha costretto a posticipare l’evento: finalmente in grande giorno è arrivato e tutti brindano felici.

Carlotta il 25 maggio compirà un anno, il suo battesimo arriva qualche giorno prima del compleanno e rende raggiante la mamma, 44enne, e il papà, Giulio Tassoni, che siedono a un tavolo esterno della suggestiva Terrazza Borromini a Roma insieme a Mara Venier e il marito, Nicola Carraro. “Stamattina battesimo di Carlotta, grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia… emozionata per essere la madrina… evviva Carlotta, evviva la vita”, scrive la presentatrice di Domenica In commossa.

E’ un sabato 22 maggio da ricordare. La Daniele ha fortemente voluto Mara come madrina della figlia. A Domenica In aveva sorpreso la Venier annunciandolo con queste parole: “Con Mara, che è veneta come me, ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, ma ho anche condiviso la felicità per l’arrivo di Carlotta. L’ho sempre sentita molto vicina. Ecco perché mi è venuto spontaneo chiederle di fare la madrina”.

La Venier, vicina alle lacrime, aveva detto di sì e ora alza il calice e gusta la torta, dopo aver battezzato Carlotta. “Grazie alla splendida e affettuosa madrina Mara Venier per un giorno speciale nel quale la piccola Carlotta ha ricevuto il battesimo”, scrive sul suo profilo social, condividendo lo stesso scatto conviviale pubblicato dall’altra bionda.

Poi, in alcuni video nelle IG Stories, vengono svelati altri istanti di felicità, come il momento in cui arriva il dolce e tutti festeggiano il pranzo dedicato alla piccola con moltissima gioia nel cuore e un pizzico in più di serenità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/5/2021.