Eleonora Daniele commossa fino alle lacrime: la sorpresa per lei è speciale

Eleonora Daniele è commossa fino alle lacrime a “Canzone Segreta”. La sorpresa che le riserva Serena Rossi in tv è speciale. La conduttrice padovana cede ai suoi sentimenti davanti al brano di Fabio Concato che l’artista le dedica sul palco, “Fiore di maggio”. Per la 44enne ci sono la sorella Cosetta, i nipoti Sacha e Ludovica, Isabella, una compagna di scuola, e Sabrina, una carissima amica.

E’ una sorpresa dedica a Eleonora e alla figlia Carlotta, nata il 25 maggio scorso dall’amore infinito con il marito Giulio Tassoni. La Daniele cede alle emozioni si da subito, davanti al video messaggio della mamma e alle foto della sua bambina.

Quando Concato termina la performance, Eleonora Daniele, emozionata, ringrazia tutti. E racconta, rivolgendosi al cantautore: “Hai fatto uno dei più grandi capolavori che esistano nella musica leggera italiana. E’ qualcosa che spacca il cuore. Quando è nata Carlotta lo scorso anno ed ero in clinica un gabbiano veniva vicino la finestra e io pensavo alla tua canzone”.

Poi aggiunge: “Questa canzone la dedico a tutti coloro che sono nati a maggio e alle mamme”.

Nonostante il momento storico, Eleonora è contenta. “Carlotta mi ha fatto bene alle emozioni”, sottolinea. Poi svela: “Finalmente faremo il battesimo a Carlotta, abbiamo aspettato fino ad ora. Ma finalmente riusciremo”.

E’ sorpresa che la sia famiglia sia lì. A Serena Rossi dice: “Non so come hai fatto a tirare fuori la mia famiglia è difficilissimo, loro non si muovono mai!”.

