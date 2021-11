Eleonora Daniele bellissima col completo rosso alla presentazione del libro dedicato al fratello morto: foto

Eleonora Daniele è bellissima e molto chic con indosso il completo pantalone rosso. A Milano, alla presentazione del libro dedicato al fratello morto, Luigi, affetto da autismo, la bionda conduttrice 45enne sorride affabile ed emozionata. In platea, per ascoltarla e applaudirla, sono arrivate anche Maria Teresa Ruta ed Emanuela Folliero, sue care amiche.

Eleonora è orgogliosa del suo ultimo lavoro, “Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello”. La presentatrice di “Storie Italiane” tra le sue pagine ripercorre gli anni trascorsi con quel ragazzo andato via troppo presto, nel 2015, a soli 45 anni e che le ha lasciato un vuoto enorme nel cuore.

“Nessuno mi ha mai chiesto chi era mio fratello: per tutti, sapere che era autistico, equivale a sapere chi era. Luigi era invece una persona con un suo carisma, un carattere e desideri che per molti anni ho cercato di interpretare”, ha detto recentemente al Corriere della Sera la Daniele. E ha anche aggiunto: “Mio fratello aveva 6 anni più di me. Da piccola ero quella che stava di più con lui. Ero io la sua cocca e non lui il mio. Con i suoi silenzi mi ha insegnato tante cose, come saper ascoltare…”.

Anche presso il Salone d’Onore della Triennale a Milano Eleonora parla di lui e di come il percorso l’abbia irrimediabilmente segnata, al punto di voler svelare tutto, come fosse quasi un terapia, in un libro. Poi si concede ai fotografi che la immortalano incantevole, melanconica e dolcissima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2021.