Eleonora Daniele: 'Sarò in tv fino al 29 maggio. Dopo il parto gli esami per la seconda laurea'

Eleonora Daniele non molla “Storie Italiane”. Sempre in onda, la conduttrice ha scelto di essere al timone della trasmissione su Rai Uno anche in piena emergenza sanitaria. Incinta, con il pancione sempre più grande, la bella 43enne a TV Sorrisi e Canzoni confida: “Sarò in tv fino al 29 maggio. Dopo il parto darà alcuni esami che sto preparando per la seconda laurea”.

“La medicina assicura che non è pericoloso per la bambina. Io sto bene, il lavoro mi aiuta. Condividere questo mio momento con il pubblico è bello. Certo, non mi sarei mai aspettata di dover affrontare insieme a tutto il Paese questa emergenza”, spiega la presentatrice.

Eleonora Daniele ha l’appoggio completo del marito, l’imprenditore Giulio Tassoni, 43 anni, che ha sposato lo scorso settembre dopo 16 anni di fidanzamento. “Ci sosteniamo in tutto. Pensi che è lui che mi accompagna tutte le mattine in macchina a Saxa Rubra”, rivela.

Per non correre rischi la Daniele prende tutte le precauzioni: “Esco con mascherina e guanti. Quando arrivo agli studi vado dritta nel mio camerino dove non entra nessuno. Mi sistemo i capelli (ho la piastra che è la mia arma segreta!), mi trucco da sola e poi vado in studio. Nei corridoi ci sono ovunque dispenser per disinfettare le mani”.

Andrà avanti così ancora per un po’: “Fino al 29 maggio. Finisco il programma e poi vado a partorire. Dopo mi aspettano degli esami che sto preparando per prendere una seconda laurea in Psicologia”. Eleonora Daniele è già laureata in Scienze della comunicazione.

Carlotta, la sua bambina, che si chiamerà come l’amata nonna, nascerà a giugno. La presentatrice da quando è incinta si sente benissimo: “Da quando c’è lei mi sento una bomba: sentirla che si muove dentro di me mi dà una forza incredibile. Giulio le parla tutti i giorni, le dice che non vede l’ora di conoscerla. Io ci parlo meno perché...alla pancia non ci arrivo! Però è bello mettere la mano e sentire che lei in qualche modo risponde con i suoi calcetti. Non credo che la vizierò, anzi, forse sarò un po’ dura: non penso che viziare i figli sia amarli veramente. Ma so che per un padre è impossibile non farlo con una figlia, quindi ci penserà lui!”

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2020.