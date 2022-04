Eleonora Daniele: 'Essere mamma mi ha fatto diventare più bella e delicata'

Eleonora Daniele si sente rinata grazie alla figlia Carlotta, che il 25 anni compirà appena 2 anni, ma già mostra una forte personalità. La conduttrice 45enne a Gente spiega come la piccola l’abbia cambiata: “Essere mamma mi ha fatto diventare più bella e delicata".

Eleonora si sente diversa con l’arrivo della figlia: “Mi ha resa più donna, mi ha fatto diventare più bella, in senso lato, intendo. La bellezza è la proiezione di ciò che senti dentro, è una luminosità che si percepisce allo sguardo e che arriva dallo spirito. Lei ha sprigionato tutto questo. E poi è riuscita a cambiare la mia concezione del tempo, ad annullare qualsiasi forma di egoismo”.

La Daniele spiega: “Quando non lavoro, tutto ciò che resta della giornata è per lei. Prima di averla c’ero io, le mie passioni, le mie necessità, per certi versi ero quasi egoista e nemmeno mi accorgevo di esserlo. Da quando è arrivata, Carlotta e la famiglia sono il centro di tutto. E poi grazie a lei ho lasciato riaffiorare i miei lati più delicati, quelli che emergono poco quando lavoro e ho un atteggiamento più professionale, perfezionista, sul pezzo, ma tanto ci vuole per gestire i temi sociali e di attualità che affronto a 'Storie Italiane'. Carlotta ha riacceso la parte più dolce e generosa della mia anima, mi ha restituito il piacere di commuovermi davanti a un suo sorriso, al suono della sua voce che mi chiama ‘mamy’, ai suoi progressi e ai piccoli traguardi”.

La presentatrice Rai pensa a darle un fratellino: “Il desiderio c’è, non lo nego. Mi piacerebbe non lasciarla da sola, farle capire quanto è bello crescere avendo compagnia, e io lo so bene: la mia vita non sarebbe la stessa senza le mie due sorelle e Luigi, mio fratello, che ora non c’è più. Ma alla fine bisogna fare i conti con il tempo che passa e che è troppo poco per gestire tutto. Perciò dico che se dovesse arrivare un fratellino sarei felicissima. Con naturalezza, però, come è stato per lei, senza pensare che debba accadere a tutti i costi. Sono già molto felice della famiglia che abbiamo”.

Giulio Tassoni, il marito, a cui è legata da 19 anni, è un ottimo padre. Quando le si domanda che bambina sia Carlotta, Eleonora Daniele rivela: “Ha personalità, è decisa e sa quello che vuole. Parla molto, mangia tutto, conosce già i numeri in inglese, le lettere dell’alfabeto, ama ballare e le scarpe e i vestiti da indossare li vuole scegliere lei. Io ho un temperamento forte, ma lei mi batte e, per certi versi, mi comanda”.

