Eleonora Daniele festeggia 45 anni al mare con la figlia

Eleonora Daniele non potrebbe chiedere di più: il suo 45esimo compleanno (è nata il 20 agosto del 1976) lo trascorrere in riva al mare insieme alla sua Carlotta, la bambina nata lo scorso anno dall’amore con il marito Giulio Tassoni, sposato nel 2019. La conduttrice ha voluto condividere la sua gioia sul social, pubblicando sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae in spiaggia mentre gioca con la piccola. Accanto alla foto ha scritto: “Il mio compleanno lo passo così, con la mia cucciola, tra coccole e spensieratezza. Grazie a tutti voi per gli auguri…”.

Subito tantissimi i commenti da parte dei fan e degli amici famosi. Samantha De Grenet ha scritto: “Auguri dolce Ele che sia un compleanno speciale vicino alle persone che ami”. Patrizia Pellegrino ha aggiunto: “Mille auguri bella ely quale regalo migliore dalla vita? Auguri per tutto ciò che desideri di più...”.

Recentemente la bionda di origini venete, che vive a Roma da molti anni, ha fatto sapere di non escludere di dare un fratellino o una sorellina a Carlotta. Il tempo però stringe. Intervistata da ‘Oggi’ ha affermato: “Lo desideriamo, è nei pensieri. Io sono ‘grandicella’, ma il ginecologo dice che sto bene. Deve arrivare entro il 2022, però: dopo i 45, chiudo bottega”.

Scritto da: la Redazione il 20/8/2021.